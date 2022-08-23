ارتفاع عقود الغاز الطبيعي الأمريكي لأعلى مستوياتها منذ عام 2008

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ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارة بريطانية وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008.
وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نايمكس بنسبة 3.30% إلى 10.0 دولارات لكل مليون وحدة حرارة بريطانية، في تمام الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
ويأتي ذلك مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في أوروبا، حيث ستوقف الروسية “جازبروم” التدفقات على خط أنابيب الغاز الرئيسي “نورد ستريم” لمدة ثلاثة أيام من الإصلاحات في الحادي والثلاثين من أغسطس، مما يثير مخاوف من عدم عودتها للعمل.
وأدى عدم الاستقرار الذي سببته القيود الروسية إلى زيادة المنافسة على الإمدادات المتاحة، وسبب صدمة للأسواق العالمية ودفع الأسعار للارتفاع من آسيا وحتى الولايات المتحدة.
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Source almnatiq
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