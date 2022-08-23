“جيمس ويب” يلتقط صوراً مذهلة لكوكب المشتري

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التقط التلسكوب الفضائي العملاق “جيمس ويب” صوراً جديدة وغير مسبوقة لكوكب المشتري، حيث من المتوقع أن تساعد العلماء في فهم ما يحدث على أكبر كواكب النظام الشمسي.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” إن الصور التُقطت في يوليو الماضي بكاميرا الأشعة تحت الحمراء التي يحملها “جيمس ويب”.

وتظهر الصور الأضواء الشمالية والجنوبية لكوكب المشتري والعواصف الهائلة والرياح والشفق القطبي الملتهب، كما يمكن رؤية قمرين صغيرين وحلقتين ومجرات بعيدة.

وتم تلوين صور الأشعة تحت الحمراء من خلال فلاتر باللون الأزرق والأبيض والأخضر والأصفر والبرتقالي، لإبراز أجزاء معينة من المشتري.

يذكر أن “جيمس ويب” يعد أحدث تليسكوب فضائي في العالم، وأُطلق قبل أقل من عام، خلفاً لتلسكوب هايل القديم، ويتمركز على بعد 1.6 مليون كم من الأرض، ويبحث خلف الضوء المنبعث من النجوم والمجرات الأولى منذ ما يقارب 14 مليار سنة.

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Source akhbaar24

