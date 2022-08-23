“الموارد البشرية” توجه بتقديم عروض خاصة لحاملي بطاقة الامتياز لكبار السن

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وجهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بتقديم عروض وامتيازات خاصة لحاملي بطاقة الامتياز لكبار السن.

وأكدت الوزارة، في خطاب وجهته إلى اتحاد الغرف السعودية، أن ذلك يأتي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي نص على منح كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية.

من جانبه، حث اتحاد الغرف السعودية المعنيين وذوي العلاقة على تقديم عروض وامتيازات خاصة لحاملي هذه البطاقة من كبار السن، تنفيذا لتوجيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر بهذا الشأن.



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Source akhbaar24

