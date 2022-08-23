القطاع الصحي في النعيرية يكرم أخصائيتين أنقذتا عائلة تعرضت لحادث مروري

︎ . المناطق_واس كرمت إدارة المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية – أحد مكونات التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية – أخصائية التخدير نعيمة رشيدان وأخصائية تمريض عناية مركزة مريم هاجري نظير ما قدمتاه من موقف بطولي أسهم بعد توفيق الله في إنقاذ وإسعاف حياة عائلة تعرضت لحادث مروري على طريق النعيرية – الدمام.

وثمن مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع النعيرية الصحي حمد القحطاني هذا العمل النبيل والدور البطولي والذي يعد من التكافل الاجتماعي لما له من طيب الأثر والإسهام في انقاذ حياة المصابين وتقديمهما للخدمات الطبية اللازمة خارج أوقات دوامهما .

من جانبهما قدمتا الأخصائيتين الشكر الجزيل لإدارة المستشفى على حرصها وتكريمها ودعمها المستمر، موضحتان أن هذا التكريم شرف عظيم ووسام يحفزهن لتقديم المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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