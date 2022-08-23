«غرفة البحرين لتسوية المنازعات» تصدر حكماً لصالح «الخليجي التجاري» في دعوى قضائية بـ 40.9 مليون دولار

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬لتسوية‭ ‬النزاعات‭ ‬حكماً‭ ‬برفض‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬تطالب‭ ‬المصرف‭ ‬الخليجي‭ ‬التجاري‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬40‭.‬9‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬المصرف‭ ‬المنشور‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭. ‬وألزم‭ ‬الحكم‭ ‬القضائي‭ ‬الشركة‭ ‬المدعية‭ ‬على‭ ‬المصرف‭ ‬بسداد‭ ‬كافة‭ ‬المصروفات‭ ‬وأتعاب‭ ‬الخبير‭.‬

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