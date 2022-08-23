بعد تصريحات وزير الطاقة.. أسعار النفط ترتفع وخام “برنت” يسجل 96 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن حذرت السعودية من أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد تخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في العقود الآجلة للنفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا إلى 96.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:04 بتوقيت غرينتش، بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين عندما هبطت بأكثر من أربعة دولارات قبل تقليص الخسائر لتقترب من الاستقرار.

وارتفعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 90.73 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.