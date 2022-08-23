ما هو دور عيادات طب الأسرة؟.. الصحة تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة: إن عيادات طب الأسرة في مراكز الرعاية الأولية تُقدم الخدمات العلاجية والوقائية لجميع أفراد الأسرة حول المملكة، نحو رعاية وقائية وعلاجية مبتكرة. وأضافت: يتمثل دور عيادات طب الأسرة في الاكتشاف المبكر للأمراض، وتقديم التدخلات المناسبة، وتقديم الرعاية العلاجية والمتابعة المستمرة للأمراض الشائعة في المجتمع. وتابعت: تهدف تلك العيادات -وفق إنفوجراف على حساب وزارة الصحة بتويتر- إلى التنسيق والإحالة والمتابعة مع التخصصات الطبية الأخرى للحالات التي تحتاج إلى تدخلات علاجية أو جراحية متقدمة، والتخطيط الصحي والتواصل المستمر مع الأفراد والأسر. أخبار قد تهمك Advertisements

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