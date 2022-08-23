زلزال بقوة 4.5 درجات تضرب غرب تشيلي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

ضربت زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر, اليوم، سواحل إقليم بيو بيو غرب تشيلي.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 98 كيلومترا من مدينة ليبو الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أنباء إلى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.