شكرا لقرائتكم خبر عن بالتردد.. القنوات الناقلة لمباريات أهلي جدة في دوري يلو 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدور في ذهن العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن تردد القنوات الناقلة لمباريات أهلي جدة في الدوري السعودي بالدرجة الأولى في النسخة الجديدة 2022/2023.

ونرصد لكم من خلال "السعودية سبورت" فيما يلي المباريات الناقلة لأحداث دوري يلو 2022/2023، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لمجريات البطولة وذلك يأتي كالتالي..

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في الدوري السعودي في بالدرجة الأولى 2022/2023

تنقل شبكة قنوات الرياضية السعودية مباريات الأهلي السعودي في دوري يلو، وكذلك جميع مجريات البطولة.

بالإضافة إلى شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، والتي يأتي ترددها كالتالي..

تردد القنوات الناقلة للدوري السعودي 2022/2023

«القمر الصناعي: عرب سات»

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

« القمر الصناعي: النايل سات »

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

جدول مباريات الأهلي السعودي بالدرجة الأولى 2022/2023

نقدم لكم في السطور التالية من خلال موقعنا " السعودية سبورت" جدول مباريات أهلي جدة في الدور الأول من دور يلو، وذلك يأتي كالتالي..

«الجولة الأولى»

الأهلي ضد القيصومة

«الجولة الثانية»

الأخدود ضد الأهلي

«الجولة الثالثة»

الأهلي ضد الخلود

«الجولة الرابعة»

العروبة ضد الأهلي

«الجولة الخامسة»

الأهلي ضد أحد

«الجولة السادسة»

جدة ضد الأهلي

«الجولة السابعة»

الأهلي ضد نجران

«الجولة الثامنة»

الرياض ضد الأهلي

«الجولة التاسعة»

الفيصلي ضد الأهلي

«الجولة العاشرة»

الأهلي ضد الجبلين

«الجولة الحادية عشر»

العين ضد الأهلي

«الجولة الثانية عشر»

الأهلي ضد الساحل

«الجولة الثالثة عشر»

الأهلي ضد هجر

«الجولة الرابعة عشر»

العربي ضد الأهلي

«الجولة الخامسة عشر»

الأهلي ضد الشعلة

«الجولة السادسة عشر»

القادسية ضد الأهلي

«الجولة السابعة عشر»

الأهلي ضد الحزم