شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع “السعودية سبورت” موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ويلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت مصر.

وستقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بطلًا للدوري المصري للمرة الـ14

نادي الزمالك حسم لقب بطولة الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثانية على التوالي، بشكل رسمي، بعدما خسر بيراميدز من فيوتشر بهدف أمس الاثنين.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، بينما يقع الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري

واستقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام الاتحاد السكندري.

حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، حسم عبدالمجيد، حازم إمام.



خط الوسط: محمد روقا، إمام عاشور، سيد نيمار، أحمد سيد زيزو.



خط الهجوم: عمر السعيد، يوسف أوباما.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك سيتسلم درع بطولة الدوري المصري، عقب نهاية مباراته أمام الاتحاد السكندري.