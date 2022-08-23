محمد بن مسعود - الدمام - وأضاف فقيه خلال لقائه ببرنامج «الشارع السعودي» المذاع على قناة «السعودية»، أن إعطاء الرسائل الإيجابية ومشاركتهم تشعرهم بشرف ذلك. وأكمل الخبير التربوي، أن الأسرة هي المحضن الأول لتهيئة بيئة تعليمية جاذبة فالعلم حق مشروع ويجب الاهتمام بالنظرة الإيجابية المستقبلية. وواصل فقيه، أن الفرصة متاحة للطالب بتقسيم المواد واختيارها، فضلا عن الإيجابيات التي يحملها نظام الفصول الثلاثة للتطوير والتحسين المستمر. وعاد اليوم الاثنين، الإداريون والإداريات في المدارس، وكذلك المشرفون التربويون في إدارات التعليم، بعد انتهاء إجازتهم الصيفية.

كانت هذه تفاصيل خبر خبير تربوي يوضح آلية تهيئة الأسرة لأبنائها للعام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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