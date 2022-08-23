تحذيرات أمريكية من رفع العقوبات عن كيانات إيرانية

محمد بن مسعود - الدمام - كجزء من جهود الإدارة الأمريكية لتأمين نسخة مجددة من الاتفاق النووي لعام 2015 ، ترفع الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على منظمة حكومية إيرانية تسمى مؤسسة 15 خرداد، التي تقدم مكافآت لاغتيال أعداء إيران السياسيين.

وتقف مؤسسة خرداد على سبيل المثال وراء مكافأة قدرها 3.3 مليون دولار على رأس الكاتب سلمان رشدي، ويعتقد أن تلك المكافأة حفزت جزئياً المهاجم الذي طعن رشدي، في وقت سابق من هذا الشهر، 10 مرات خلال ظهور علني وكاد يقتله، حسب “العربية”.

وقال غابرييل نورونها، المستشار السابق في الشأن الإيراني البارز في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إن “صفقة بايدن الجديدة مع إيران سترفع العقوبات عن المنظمات ذاتها التي تجمع المكافآت لقتل الأمريكيين، وسيساعد ذلك إيران على توفير الأموال لقتل المعارضين والمسؤولين الأمريكيين”.

من جهته، اتهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، أحد أشد المعارضين للاتفاق النووي الجديد، إدارة بايدن بالمساعدة في تمويل مؤامرات إيران الإرهابية العالمية من خلال تخفيف العقوبات.

وقال كروز:”علاوة على كل الإخفاقات الكارثية للصفقة الإيرانية فإن هذا التكرار الحالي من شأنه أن يرفع العقوبات، مما سيمكن إيران من التمويل والتحريض على قتل المسؤولين والمعارضين الأمريكيين على الأراضي الأمريكية”.

أخبار قد تهمك

وحذر: “من خلال دفع هذه الصفقة، ستعمل إدارة بايدن على تحفيز وتشجيع إيران على تنفيذ اغتيالات في الولايات المتحدة”.