“الزكاة والجمارك” تكشف حقيقة تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 10%

محمد بن مسعود - الدمام - نفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «صحيح بتنزل قيمة الضريبة المضافة إلى 10 %؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقع «تويتر»: «النسبة الموحدة لضريبة القيمة المضافة هي 15% كما نأمل منك اعتماد المعلومات الرسمية من خلال القنوات الرسمية والموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويمكنك متابعة جميع المعلومات والمستجدات من خلال حسابنا عبر قناة تويتر@Zatca_sa».

وأضاف: «الأشخاص المسجلين في ضريبة القيمة المضافة ملزمون بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية، وفي حال ملاحظتك لوجود منشآت مخالفة لأحكام النظام نأمل منك تقديم بلاغ عبر الموقع أو تطبيق الضريبة المضافة وإرفاق ما يثبت».