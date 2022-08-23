تنبيه عاجل من “الأرصاد” لسكان المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس نبه المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ، تشمل تأثيراتها ارتفاعا للأمواج وتدنيا في مدى الرؤية . وأوضح المركز أن التنبيه الذي يشمل محافظات الرايس وينبع والعلا وخيبر ، يبدأ الساعة الـ 9 صباحا ويستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم .

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