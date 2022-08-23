شؤون الحرمين تطلق برنامج “المدرب الشغوف”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التدريبية والتأهيلية الإثرائية برنامج “المدرب الشغوف” .
وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية الدكتور وليد بن صالح باصمد أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات (30) من المدربين المعتمدين من منسوبي الرئاسة، وتأهيلهم لتكوين فريق مدربين يقدم الدورات التدريبية لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة من خلال سبع دورات تدريبية، لمدة (25) يومًا.
من جانبه بين الوكيل المساعد للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية أحمد بن عيد الوذيناني أن البرنامج يهدف إلى تزويد المتدربين بالخطوات العملية التدريبية بداية من تحديد الاحتياجات التدريبية إلى تصميم وتنفيذ وتقييم العملية التدريبية إضافة إلى إكساب المتدربين أساليب ومهارات وفنون التدريب والممارسات العلمية والعملية وكذلك جدارات التدريب، وعيش تجربة تشاركية من خلال المشاركة في حزمة من مجموعات عمل متنوعة ومشاهدة عروض المجموعات الأخرى , مضيفاً أن البرنامج يتضمن مجموعة من الدورات وهي (التفكير الإبداعي والتأثير والاقناع ومهارات متقدمة في التواصل والاتصال وفن الالقاء و الحوار والانصات والعصف الذهني وتصميم والقاء العروض التقديمية وتدريب المدربين TOT) .
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