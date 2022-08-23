“الحج والعمرة” توضح الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين

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استعرضت وزارة الحج والعمرة، الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين في الترجمة والصلاة والتنقل. وأوضحت الوزارة أن خدمات الترجمة المقدمة لذوي الإعاقة تتمثل في تقديم خطبة الجمعة بلغة الإشارة، والمصاحف بلغة برايل، إلى جانب أقراص ممغنطة بلغة الإشارة. وأشارت إلى تخصيص أماكن للصلاة للأشخاص ذوي الإعاقة في صحن المطاف، وأماكن خاصة داخل الحرمين، لافتة إلى تخصيص ممشى ومسار عربات خاص، وكذلك عربات ومرافقين مخصصين.

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