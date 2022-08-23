︎ . المناطق_متابعات توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الثبيتي مقدم برنامج الصيب النافع، انخفاض الحرارة، نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر المقبل، بمشيئة الله. وقال الثبيتي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “يظن البعض أن خروج سهيل يبدأ البراد.. وهذه معلومة مغلوطة ..”. وأضاف “خروج سهيل يبدأ معه النجم الخامس من نجوم الصيف ويقول الأولين : البل تشتكي طلوع الخامس الليل ومد النهار شامس وتابع عبدالعزيز الثبيتي: “الحرارة تبدأ في الانخفاض نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر، بمشيئة الله تعالى”. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض؟ خبير أرصاد يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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