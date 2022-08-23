ولي العهد يعزي الرئيس التركي في ضحايا حادثي السير اللذين وقعا في ولايتي غازي عنتاب وماردين

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بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا حادثي السير اللذين وقعا في ولايتي غازي عنتاب وماردين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وقوع حادثي سير في ولايتي غازي عنتاب وماردين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب “
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Source almnatiq
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