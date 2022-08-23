خادم الحرمين وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حـادثي “غازي عنتاب” و”ماردين”

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا حادثي السير اللذين وقعا في ولايتي غازي عنتاب وماردين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.
وقال الملك المفدى: ” علمنا بنبأ وقوع حادثي سير في ولاتي غازي عنتاب وماردين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب “.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا حادثي السير اللذين وقعا في ولايتي غازي عنتاب وماردين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.
وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وقوع حادثي سير في ولايتي غازي عنتاب وماردين، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ” .
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Source akhbaar24
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