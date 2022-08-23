جامعة الملك سعود تعلن عن توفر وظائف شاغرة

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تعلن جامعة الملك سعود، عن حاجتها لكوادر بشرية وطنية للعمل في المبادرات والبرامج والمشاريع التي ينفذها معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية للجهات المستفيدة في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مُحلل بيانات ضخمة:

درجة البكالوريوس في تخصص (علم الحاسبـ، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، هندسة الحاسوب) مع خبرة 5 سنوات.

مساعد اداري:

درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) مع خبرة 5 سنوات.

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Source almnatiq

