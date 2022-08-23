اتحاد القدم السعودي: صرف 135 مليون ريال للأندية… والهلال والفيحاء الأكثر

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الاثنين عن إيداعه نحو 135 مليوناً و532 ألفاً و821 ريالاً سعودياً في حسابات الأندية الرياضية تمثل إجمالي الدعم ومكافآت مسابقات الموسم الرياضي 2021 – 2022 مسجلاً رقماً تاريخياً وقياسياً بتاريخ الكرة السعودية. وأكد الاتحاد السعودي أنه قدم للمرة الأولى مبلغ 35 مليوناً و250 ألف ريال كجوائز لمراكز الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما قدم أيضاً للمرة الأولى مبلغ 13 مليوناً و750 ألفا كقيمة جوائز مراكز الفرق في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إجمالي مكافآت أندية دوري المحترفين في 21 – 22 من مختلف المسابقات على الفئات كافة، حيث كان الهلال الأكثر حصداً للمكافآت بمبلغ 12.717.000 ريال، موزعة على 5 ملايين لحصوله على لقب دوري المحترفين، و5 ملايين لتحقيقه وصافة كأس الملك، ومليونين لنيله كأس السوبر السعودي، و700 ألف موزعة على مكافآت بطولات الفئات السنية

وجاء الفيحاء ثانياً بإجمالي المكافآت بمجموع 12.029.000 وكان النصيب الأكبر منها لمكافأة كأس الملك حيث حصل على 10 ملايين، فيما حصل على 1.75 مليون لحلوله على المركز العاشر بدوري المحترفين

وحل ثالثاً الاتحاد بمبلغ 4.712.000 ريال والنصر رابعاً بـ4.188.000 ريال، والشباب خامسا بـ3.940.000 ريال، فيما حصل الأهلي الهابط لدوري الدرجة الأولى على مبلغ مليون ومائتي ألف ريال

كما كشف الاتحاد السعودي عن رفع قيمة مكافآت مراكز الفرق في دوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وبطولات الفئات السنية إلى 26 مليوناً و964 ألف ريال بعد أن كان مجموعها لا يتجاوز مليوني ريال. وذكر الاتحاد أن بطولة كأس الملك تحظى بالدعم الحكومي الأعلى للبطل، حيث حصل الفيحاء على مبلغ 10 ملايين ريال بعد تتويجه بالكأس الغالية. كما تم اكتمال إيداع مبالغ الدعم المتعلقة بتعيين محامين خارجيين للأندية، ومبادرة دعم المدرب الوطني، ودعم المشاركة في الدوري الممتاز ودوري الأولى للصالات، إضافة إلى المشاركة في الدوري النسائي ودعم المشاركة في الدرجتين الثالثة والرابعة

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Source almnatiq

