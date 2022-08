قتيـل وجرحى بحادث إطلاق نار في جورجيا الأمريكية والشرطة تعتقل سيدة مشتبه بها (فيديو)

︎

قُـتل شخص وأصيب آخران بحـادث إطلاق نار في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، حسبما أعلنت شرطة المدينة.

وأفادت الشرطة في مدينة أتلانتا، اليوم (الثلاثاء)، بأنها أوقفت سيدة يشتبه في ضلوعها بعملية إطلاق النار التي وقعت وسط مدينة أتلانتا.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حـوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات وعدد من الأماكن العامة، تسفر عن عشرات القـتلى والجرحى الأبرياء.

قتيـل وجرحى بحادث إطلاق نار في #جورجيا الأمريكية والشرطة تعتقل سيدة مشتبه بها#أمريكا https://t.co/KtAmZd1JKm pic.twitter.com/hunPAVdVXv



— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24)

Here’s a pic of the suspected shooter in handcuffs at what appears to be at Atlanta’s Hartsfield Jackson International Airport. @FOX5Atlanta pic.twitter.com/pZU26Rr9fU

— Rob DiRienzo (@RobDiRienzo)

ATLANTA ACTIVE SHOOTER: Atlanta police say there is an active shooter at Colony Square in midtown. Three people have been shot and the shooter is not in custody. APD wants everyone to stay indoors in the area of Peachtree from 12th to 15th St pic.twitter.com/WN99izKxOR @FOX5Atlanta

— Rob DiRienzo (@RobDiRienzo)

