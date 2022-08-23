شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة فائقة.. اتحاد جدة يثير الجدل بصورة لمهاجمه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار نادي اتحاد جدة، الجدل بصورة لمهاجم فريقه الأول لكرة القدم الجديد، خلال تدريبات العميد اليوم الإثنين.

اتحاد جدة يثير الجدل بصورة لمهاجمه الجديد

ونشر نادي اتحاد جدة، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لمهاجمه الجديد، هيلدر كوستا، توضح سرعة اللاعب الكبيرة.

ونالت الصورة التي نشرها اتحاد جدة عبر تويتر، للمهاجم الأنجولي هيلدر كوستا، إعجاب الكثير من جماهير العميد. وكان نادي اتحاد جدة، تعاقد مع هيلدر كوستا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف ليدز يونايتد، على سبيل الإعارة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، لمواجهة نظيره العدالة، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، كان قد أنهى الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثاني برصيد 65 نقطة.