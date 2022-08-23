شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة| تغيير اسم الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من التقارير الصحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أكدت تغيير اسم دوري المحترفين السعودي بداية من الموسم الكروي الجديد 2022/2023.

تغيير اسم الدوري السعودي للمحترفين.. تفاصيل نارية

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة "سبق" فإن رابطة الدوري السعودي قررت تغيير اسم المسابقة بشكل رسمي في الموسم الجديد إلى "دوري روشن" بدلًا من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي سياق آخر فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/2022، بعد أن جاء على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين فقط لا غير عن الوصيف "الاتحاد".

تعرف على موعد مباراة الهلال الأولى في الدوري السعودي للمحترفين 202/2023

يقع الهلال ضيفًا على الخليج يوم الخميس القادم الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري.

على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات الهلال في الدوري السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع مباريات الهلال في الدوري السعودي، وكذلك جميع الفرق بعد أن حصلت القناة على حقوق بث مباريات البطولة حتى 3 مواسم قادمة.

جدول بعض مباريات الهلال في الدور الأول من الدوري السعودي 2022/2023

-«الجولة الأولى» الهلال ضد الخليج.

-«الجولة الثانية»الهلال ضد الفيحاء.

-«الجولة الثالثة»الهلال ضد الفتح.

-«الجولة الرابعة» الهلال ضد الوحدة.

-«الجولة الخامسة» الهلال ضد التعاون.

-«الجولة السادسة»الهلال ضد الاتفاق.

-«الجولة السابعة» الهلال ضد الطائي.