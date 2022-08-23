شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. التتويج بالدوري المصري وكشف أولى الصفقات رسميًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار القلعة البيضاء اليوم الإثنين 22 / 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها التتويج بلقب الدوري المصري وإعلان أولى الصفقات رسميًا.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:



أخبار الزمالك اليوم.. التتويج بلقب الدوري للمرة 14



نجح فريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، في حصد لقب بطولة الدوري هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي والـ14 في تاريخه.

جاء ذلك بعد فوز فيوتشر على بيراميدز اليوم، وأصبح الفارق في النقاط بين الزمالك صاحب المركز الأول وبيراميدز صاحب المركز الثاني 7 نقاط ويتبقي مباراتان على نهاية الدوري لبيراميدز ولا يمكن تعويض فارق النقاط.



أخبار الزمالك اليوم.. إعلان قائمة مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري



أعلن البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.

ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري غدًا في الجولة الثانية والثلاثين من الدورى، وأصبحت تحصيل حاصل بعد حصول الزمالك الدوري علي لقب الدورى رسميًا.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه

أخبار الزمالك اليوم.. الإعلان عن أولى الصفقات رسميًا

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن التعاقد مع المغربى ذكريا الواردى لاعب فريق الرجاء المغربي، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح منصور عقب تتويج الزمالك بلقب الدوري، أن اللاعب يتواجد فى مصر حاليًا، موضحًا أن يساوى 15 مرة من اللاعب طارق حامد وأن الجميع سوف يشيد بصفقات الزمالك المقبلة.