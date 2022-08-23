شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. نجم الفريق يعود ضد إنبي بعد نهاية الإيقاف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الاثنين 22/ 8/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها استعادة خدمات ربيعة أمام إنبي بالدوري.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. نجم الفريق يعود أمام إنبي

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني، خدمات رامي ربيعة مدافع الفريق فى مواجهة إنبى، المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب رامى ربيعة عن مواجهة الأهلي مع الإسماعيلي بسبب الإيقاف، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.





أخبار الأهلي اليوم.. موعد مباراة الفريق ضد إنبي والقنوات الناقلة



يستعد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريش المدير الفني، لمواجهة إنبي بعد التعادل السلبي ضد الإسماعيلي، التى أقيمت مساء الأحد بملعب برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى، المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ويتم نقلها عبر قنوات أون تايم سبورت.

أخبار الأهلي اليوم.. تدريبات استشفائية للأساسيين





خاضت العناصر التى شاركت فى التشكيل الأساسى لفريق الأهلى فى مباراة الأمس أمام الإسماعيلي مرانًا استشفائيًا اليوم، منعًا لتعرضهم للإجهاد.

فيما أدى البدلاء والمستبعدون مرانًا قويًا استعدادًا لمواجهة إنبى المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.