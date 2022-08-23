مانشستر يونايتد يستعيد توازنه على أنقاض ليفربول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

سجل فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتغلب على ضيفه ليفربول 2-1، الإثنين في المرحلة الثالثة من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر بهدف سجله جادون سانشو عند الدقيقة 16 بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من أنتوني إيلانجا وراوغ جيمس ميلنر بشكل رائع قبل أن يسدد الكرة على يمين حارس ليفربول إلى داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني لمانشستر إثر تمريرة من انتوني مارسيال انفرد على أثرها راشفورد بحارس ليفربول وسدد على يمينه إلى داخل الشباك.

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ورد المصري محمد صلاح بهدف لليفربول عند الدقيقة 82 من متابعة بالرأس لتسديدة فابيو كارفاليو التي أبعدها حارس مانشستر.

واستهل مانشستر مشواره هذا الموسم بالخسارة أمام مضيفه برايتون 1-2 ثم سقط أمام ضيفه برينتفورد 0-4 أما ليفربول فتعادل في مباراته الأولى مع مضيفه فولهام2-2 ثم تعادل مع ضيفه كريستال بالاس 1-1.

وحصد مانشستر أول ثلاث نقاط له ليتقدم للمركز الرابع عشر بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز السادس عشر.

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