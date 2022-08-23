واشنطن: عدم صيانة صافر قد يؤدي لاضطراب حركة الشحن العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من اضطراب حركة الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية في البحر الأحمر جراء بقاء الناقلة “صافر” العائمة قبالة ميناء رأس عيسى على السواحل الغربية لليمن دون صيانة.

تسرب الزيت:

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان مقتضب: إن “عدم الصيانة ووجود نظام أنابيب قديم قد يتسبب بتسرب للزيت من الناقلة، والذي بدوره قد يؤدي إلى اضطراب الشحن العالمي والأنشطة الاقتصادية الأخرى في منطقة البحر الأحمر”.

تدمير سبل عيش اليمنيين:

وأضافت أن التسرب سيؤدي إلى تدمير سبل عيش اليمنيين الذين يعتمدون على صيد الأسماك والصناعات الأخرى.