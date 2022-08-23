انفجار عبوة ناسفة يودي بحياة طفلين في العراق

محمد بن مسعود - الدمام - وتطرق البيان إلى أن التنظيم زرع طيلة فترة سيطرته على عدد من المحافظات بين عامي 2014 و2017، آلاف الأطنان من المتفجرات لاستهداف الآمنيين والمدنيين.

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