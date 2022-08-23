استمرار سلسلة جيمس بوند حتى عام 2037

محمد بن مسعود - الدمام - تم الكشف أمس الأحد عن ظهور جيمس بوند على الشاشة حتى عام 2037 على الأقل، حيث يوقع رؤسائه صفقة جديدة، حسبما نشر موقع الديلي ميل ويُزعم أن صناع فيلم التجسس، الذي تم بثه لأول مرة في عام 1962، قد وقعوا مع شركة Warner Bros في صفقة ستأخذ الجاسوس إلى عيد ميلاده الــ75، وفقًا لصحيفة The Mirror.
وذكرت مصادر لصحيفة The Mirror أن شخصية جيمس بوند ستظل حتى عامها الـ75، في إشارة إلى استمرار سلسلة الأفلام إلى عام 2037 بعد 60 عامًا من انطلاقها لأول مرة، إذ يُعتبر ذلك أبرز المفاجآت السارة لجمهور سلسلة أفلام «جيمس بوند» الذين أصبحوا ينتظرون الفيلم رقم 27 من السلسلة من الآن، خاصة بعد تزايد التكهنات حول مواصفات الشخصية الجديدة التى ستؤدى الدور بالإضافة إلى هوية البطل الجديد بعد دانييل جريج.
وعلى جانب آخر، ما زال الجدل حول من سيكون جيمس بوند الجديد مستمرًا، حيث يقال إن النجم العالمي إدريس إلبا، ابتعد عن المحادثات ليصبح جيمس بوند القادم، مما يمهد الطريق لوجود 007 جديد.
وأشارت تقارير – حسب ما نشرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية – إلى أن الطريق فارغ أمام الجاسوس الخارق الأيقوني الجديد، ومن بين المرشحين حسب تكهنات الجمهور، النجوم: ويليام هيل، ثم هنري كافيل، وريجيه جان بيج، وويليهم، وتوم هاردي، وجيمس نورتون، وشيويتل إيجيوفور.
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