ظهور نادر للناجي الوحيد من حادث مقتل الأميرة ديانا

محمد بن مسعود - الدمام - كشف عن صورة جديدة للناجي الوحيد من حادث السيارة الذي أودى بحياة الأميرة ديانا، لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث لا يزال يحمل ندوبًا على وجهه من إثر الحادث الذي مر عليه ربع قرن، والتقطت عدسات الكاميرا، صورة الحارس الشخصي للأميرة الراحلة ديانا، تريفور ريس جونز، 54 عامًا، في سيارته بينما كان ينتظر عائلته وهم يتسوقون في موريسونز، وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

العلامات الموجودة على وجهه هي تذكير بالحادث الذي أودى بحياة الأميرة ديانا، ودودي الفايد، والسائق هنري بول، في 31 أغسطس 1997. وتُظهر الصور، الحارس الشخصي السابق يمضي بحياته الهادئة في شروبشاير.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعرض فيه فيلم وثائقي جديد على القناة الرابعة حدث تلك الليلة المشؤومة في باريس قبل 25 عامًا، ويظهر فيه رؤساء الشرطة السابقون يتحدثون عن مقابلتهم مع الأمير تشارلز كجزء من تحقيق استمر ثلاث سنوات، وكشف أحدهم أن تشارلز «ذهل» من مزاعم بأنه يريد موت ديانا.

وبعد الحادث، كان ريس جونز، في غيبوبة لمدة عشرة أيام، وكسر كل عظمة في وجهه، وأصيب بجروح في الدماغ، مع فقدان الذاكرة، وأعاد الجراحون بناء وجهه من صورة قديمة واستخدموا 150 جزءًا من التيتانيوم لتقطيعه معًا مرة أخرى، وبعد شهر في المستشفى، عاد إلى بريطانيا.