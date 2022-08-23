وفاة رائدة التصوير الصحفي اليابانية عن 107 أعوام

محمد بن مسعود - الدمام - غيب الموت رائدة التصوير الصحفي اليابانية تسونيكو ساساموتو عن 107 أعوام قبل أقل من أسبوعين على عيد ميلادها المئة وثمانية، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية يابانية أمس الإثنين.

وتعد تسونيكو ساساموتو أول مصورة صحفية يابانية، تسونيكو ساساموتو، توفيت عن عمر يناهز 107 أعوام. وقالت وسائل الإعلام إنها توفيت في 15 أغسطس لأسباب طبيعية قبل أقل من أسبوعين على عيد ميلادها المئة وثمانية.

وولدت تسونيكو في طوكيو في نفس العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية الأولى، وأرادت في الأصل أن تصبح رسامة لكن والدها لم يشجعها. وبدأت العمل كمصورة، مستلهمة ذلك من فيلم أبيض وأسود شاهدته مع صديق. وفي عام 1940 انضمت إلى جمعية التصوير الفوتوغرافي باليابان.

وفي مقابلة مع موقع آرت آند ديزاين انسبايريشن بعد أن بلغ عمرها 107 أعوام، قالت تسونيكو إن كأسا من النبيذ الأحمر كل ليلة وقطعة من الشوكولاتة كل يوم من بين أسباب طول عمرها.

وأضافت: «لا يجب أن تصبح كسولاً أبدًا. من الضروري أن تظل إيجابيًا بشأن حياتك ولا تستسلم أبدًا».