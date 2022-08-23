بعد تصريحات وزير الطاقة.. النفط يقلص خسائره

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

ارتدت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في الجلسة لتغلق شبه مستقرة في نهاية جلسة متقلبة اليوم الاثنين، عقب تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، إن أوبك+ لديها الالتزام والمرونة والوسائل للتعامل مع التحديات بما في ذلك إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت وبطرق مختلفة.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول جلسة التداول عند 96.48 دولار للبرميل، منخفضة 24 سنتا، أو 0.25 بالمئة بعد أن كانت هبطت بما يصل إلى 4.5 بالمئة خلال التعاملات بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب.

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وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر أيلول، التي انقضى تداولها اليوم، منخفضة 54 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 90.23 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر تشرين الأول أربعة سنتات، أو 0.03 بالمئة، إلى 90.41 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق اليوم، دفعت مخاوف بأن زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وتقويض الطلب على الوقود أسعار الخام للهبوط.