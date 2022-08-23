اخبار الرياضه السعوديه نصيحة متأخرة توقف مفاوضات الأهلي مع سيارا

محمد بن مسعود - الدمام - علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة، أن مفاوضات النادي الأهلي مع المهاجم البرازيلي ليو سيارا توقفت تماماً، عقب أن رفض اللاعب بشكل قاطع الانتقال إلى النادي الأهلي، رغم وصول المفاوضات بين الأهلي ونادي يوكوهاما الياباني إلى مراحل متقدمة، واقترابهم من الاتفاق التام على الجوانب المتعلقة بالصفقة كافة.

وكشفت المصادر أن رفض اللاعب للانتقال، جاء بعد تواصله مع عدد من اللاعبين البرازيليين الذين مثلوا الأهلي سابقاً، ومن ضمنهم برونو سيزار، إضافة إلى المدافع دانكلير بيريرا الذي ارتدى قميص الأهلي في الموسم الماضي، ونصح مواطنه ليو سيارا بعدم اللعب مع الأهلي.