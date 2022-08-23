محمد بن مسعود - الدمام - علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة، أن مفاوضات النادي الأهلي مع المهاجم البرازيلي ليو سيارا توقفت تماماً، عقب أن رفض اللاعب بشكل قاطع الانتقال إلى النادي الأهلي، رغم وصول المفاوضات بين الأهلي ونادي يوكوهاما الياباني إلى مراحل متقدمة، واقترابهم من الاتفاق التام على الجوانب المتعلقة بالصفقة كافة.
وكشفت المصادر أن رفض اللاعب للانتقال، جاء بعد تواصله مع عدد من اللاعبين البرازيليين الذين مثلوا الأهلي سابقاً، ومن ضمنهم برونو سيزار، إضافة إلى المدافع دانكلير بيريرا الذي ارتدى قميص الأهلي في الموسم الماضي، ونصح مواطنه ليو سيارا بعدم اللعب مع الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه نصيحة متأخرة توقف مفاوضات الأهلي مع سيارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.