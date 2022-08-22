شكرا لقرائتكم خبر عن فرمان.. سانتو يطلب رحيل 9 لاعبين من اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث تقرير صحفي، اليوم الإثنين، عن اللاعبين المغادرين لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال فترة انتقالات الصيف الحالي، بفرمان من نونو سانتو، المدير الفني للعميد.

9 لاعبين خارج اتحاد جدة في الموسم الجديد

وأكدت صحيفة "عكاظ"، أن البرتغالي نونو سانتو، قرر استبعاد 9 لاعبين من التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة.

وأشارت إلى أن المدير الفني البرتغالي، أنه ليس في حاجة إلى خدمات هؤلاء اللاعبين، حيث أكدت خروجهم من حساباته الفنية بالموسم الجديد 2022-2023.

وهؤلاء اللاعبين هم، "زياد الصحفي، خالد السميري، عمر داخل، أحمد باحسين، صالح الوحيمد، محمد أبو عصيدة، نايف عسيري، رغدان سامر، محمد العيسى".

ويجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، تحضيراته لمواجهة نظيره العدالة، في مستهل مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجديد 2022-2023.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي اتحاد جدة والعدالة، يوم السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.