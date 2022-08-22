شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعلن عن تغيير شعاره.. صور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، عن تغيير شعار النادي قبل انطلاق الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.

الهلال يعلن عن تغيير شعاره.. صور

وكشف نادي الهلال، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الإثنين الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري، عن الشعار الجديد للنادي.

كما أعلن نادي الهلال خلال الحفل، عن تدشين قمصان جديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي تحمل الشعار الجديد، والتي سوف يرتديها الفريق في الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2022-2023.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بنظيره الخليج، في أولى جولات الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، قد توج بلقب الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022.