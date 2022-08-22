شرطة السويد تفكك عبوة ناسفة وسط ستوكهولم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز
قال متحدث باسم الشرطة السويدية اليوم الاثنين إنها فككت حقيبة تحتوي على متفجرات عُثر عليها في وسط ستوكهولم في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.
وتم العثور على العبوة الناسفة في حديقة بوسط ستوكهولم كانت من بين أماكن المهرجان الثقافي السنوي بالعاصمة الذي استمر من 17 أغسطس آب حتى 21 أغسطس .
وتم تطويق المنطقة وقامت فرقة التعامل مع المتفجرات بتفكيك العبوة الناسفة
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