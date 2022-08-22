محمد بن مسعود - الدمام - شارك صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، في حفل افتتاح فندق «ريجال هايتس» الماسة، وذلك خلال وصول جلالته اليوم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تلبية لدعوة كريمة من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للمشاركة في القمة الخماسية التي ستعقد غداً بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة.

وبعد قص الشريط ايذاناً بافتتاح الفندق، استمع جلالته وفخامة الرئيس المصري وصاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب الجلالة العاهل الاردني ودولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق والحضور الى شرح حول مراحل انشاء فندق الماسة ومختلف المرافق والمنشآت السياحية التي يضمها هذا الفندق الذي تم انشاؤه وفق أحدث التصاميم العالمية وذلك في اطار ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة.

بعد ذلك حضر حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مأدبة الغداء التي أقامها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريماً للقادة المشاركين في القمة الخماسية التي تستضيفها جمهورية مصر العربية الشقيقة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – بالصور.. ​جلالة الملك المعظم يشارك في افتتاح فندق «ريجال هايتس» الماسة في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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