شاهد.. إدارة سجن المباحث العامة في أبها تزف أحد النزلاء في ليلة زواجه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

شهد سجن المباحث العامة في مدينة أبها، مساءً مختلفا، حيث جرى تنظيم حفل زفاف للنزيل “حمد بن صالح آل شيبان اليامي”، وسط حالة من الفرحة عمت المكان، بحضور أصدقاء، وأهل العريس.

وبحسب الإخبارية، فقد وجهت رئاسة أمن الدولة بتسخير كافة الإمكانيات اللازمة، لإتمام الفرحة، وأهدت العريس مبلغا قيمته 10 آلاف ريال.

واحتفل الأهل الذين قدموا من نجران بزواج “حمد”، عبر إلقاء قصائد شعرية، والقيام برقصات شعبية، فيما عبر أصدقائه عن سعادتهم بالزواج، متمنيين للعريس الفرحة الدائمة، والخير الوفير.

ومن جانبها قالت والدة العريس في تعليقها على الحدث: “ذا الفرحة حرام إنها تكفي.. والملك وولي العهد الله يرحم والديهم”.