“جسر الملك فهد” تعلن تحديث إجراءات سفر المواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، مساء اليوم الاثنين، التحديثات الخاصة بإجراءات سفر المواطنين عبر الجسر إلى مملكة البحرين.

وُيشترط للسفر عبر الجسر تلقي الفئة العمرية من 12 إلى 16 عامًا جرعتين من لقاح كورونا، وتلقي الفئات أكبر من 16 عامًا 3 جرعات من اللقاح، وأن تكون مدة اشتراط أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) 8 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

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