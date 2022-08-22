تسجيل 110 مخالفات داخل أراضي الغطاء النباتي بعسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تسجيل 110 مخالفات إضرار بالبيئة داخل أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية في منطقة عسير خلال الفترة الماضية، ضمن حملة متنزهات مستدامة.

وذكر الحساب الرسمي للمركز عبر تويتر أن المخالفات انقسمت إلى 22 مخالفة رمي النفايات في غير أماكنها المخصصة، و50 مخالفة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها.

وأشار إلى تسجيل 30 مخالفة للتخييم بدون تصريح، ومخالفة واحدة لدخول المركبات في المحميات البرية، إضافة إلى 7 مخالفات لقطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي.