الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو

محمد بن مسعود - الدمام - وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.1752 دولار أمريكي، بانخفاض 0.57%، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1831 يورو، بارتفاع 0.48%.

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