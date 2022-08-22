لماذا زادت الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية؟.. مسؤول يوضح

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المناطق ـ أحمد حماد
قال عبد العزيز الفهد، رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، اليوم، إنه ليس صحيحا أن التعليم الأهلي سيعوض الأسر عن خسائر كورونا، مشيرا إلى أنه لا يوجد مدرسة رفعت رسومها 100%.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد” المعروض عبر شاشة الإخبارية، أن الأسعار لم تتزايد بالشكل الذي يثير الغضب، لافتا إلى أن القضية في مجملها عرض وطلب، حيث تتبدأ الرسوم من 4.400 ريال، وقد تصل إلى 100 في بعض المناطق.
وأشار إلى أن ذلك يرجع إلى الخدمات المقدمة للطالب، وجودة المدرسة، مشددا على أن المدراس الأهلية في المملكة هي الأرخص في دول الخليج.
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Source almnatiq
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