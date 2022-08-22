شاهد.. مراحل بناء فندق “تيرتل باي” بمشروع البحر الأحمر خلال عامين

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شهدت مراحل العمل في فندق “تيرتل باي” بمشروع البحر الأحمر الذي يضم 144 غرفة، خطى متسارعة أسفرت عن إنجازه خلال عامين فقط.

ووثق مقطع فيديو الأعمال المتسارعة التي شهدها الفندق من قبل الشركات المنفذة له منذ مراحله الأولية وحتى اكتماله.

وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير أن الفندق يستضيف حالياً الموظفين وعائلاتهم والمقاولين، ومجموعة من طلاب برنامج المنح لدعمهم خلال فترة التدريب.

شاهد كيف تطور فندق “تيرتل باي” على مدار عامين.. يستضيف الآن موظفينا وعائلاتهم والمقاولين، ومجموعة من طلاب برنامج #منح_شركة_البحر_الأحمر_للتطوير لدعمهم بفترات التدريب؛ في 144 غرفة. #بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/bCs9NvSTxg



— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA)

شاهد كيف تطور فندق "تيرتل باي" على مدار عامين.. يستضيف الآن موظفينا وعائلاتهم والمقاولين، ومجموعة من طلاب برنامج #منح_شركة_البحر_الأحمر_للتطوير لدعمهم بفترات التدريب؛ في 144 غرفة. #بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/bCs9NvSTxg — شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) August 22, 2022

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Source akhbaar24

