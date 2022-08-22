إيقاف 3 ضباط شرطة أميركيين إثر الاعتداء بوحشية على متهم.. فيديو

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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه 3 أفراد من الشرطة الأمريكية وهم يعتدون على مواطن بوحشية في أحد الشوارع بولاية أركنساس.

ويظهر في الفيديو 3 من أفراد الشرطة الأمريكية وهم يلقون مواطنا على الأرض ويعتدون عليه بالضرب بطريقة وحشية على الرأس ومناطق متفرقة من الجسم.

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بالحادث على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقررت السلطات في ولاية أركنساس اليوم الاثنين إيقاف الضباط المتورطين في الحادث لهذا السبب وفتح تحقيق موسع للتعرف على ملابسات الواقعة.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن المواطن، الذي تم الاعتداء عليه يدعى راندال وورسيستر، وأنه يواجه تهما بمقاومة السلطات خلال محاولة إلقاء القبض عليه.

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Source almnatiq

