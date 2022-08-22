الإعلان عن الحدود النهائية لمنطقة الزهور في شوقية مكة

يشار إلى أن الهيئة الملكية قد أعلنت في وقت سابق عن تطوير "منطقة الزهور" التي تقع في الجزء الشمالي الشرقي لحي الشوقية المطل، مباشرة، على الطريق الدائري الثالث وشارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن المسجد الحرام 3,500 متر تقريبًا.
وأوضح المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة الدكتور أمجد مغربي أن عملية الإزالة هي جزء من المعالجة العمرانية المقررة ضمن استراتيجية شاملة لتطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، تراعي الجانب الإنساني والمكاني، وأشار إلى أن الجهات المختصة تقدم الدعم الاجتماعي والقانوي للفئات لسكان منطقة الزهور ويشمل الدعم السكني، والرعاية الاجتماعية والصحية، وتصحيح الأوضاع القانونية للفئات المستهدفة وفق النظام.
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