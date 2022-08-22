شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في الدوري المصري والقنوات الناقلة.. وقائمة الأبيض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بحث متواصل في الساعات القليلة الماضية من أجل معرفة ماهو موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري لكرة القدم لموسم 2021-2022، في المواجهة التي إذ حقق فيها الفارس الأبيض الفوز سوف يحقق اللقب.

موعد مباراة الزمالك والإتحاد السكندري

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والإتحاد السكندري يوم غد الثلاثاء الموافق 23 أغسطس في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك والإتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري

ومن المُنتظر أن تذُاع مباراة الزمالك والإتحاد السكندري عبر قناة اون تايم سبورت الأولى.

قائمة الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي - حازم إمام.

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"– سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم: سيف الجزيري - عمر السعيد - يوسف أسامة نبيه.