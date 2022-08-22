محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الاثنين، أنه تابع البلاغ المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي حول تعرُّض امرأة للتعنيف على يد زوجها.
وقال المركز عبر حسابه في “تويتر” رداً على مغرّد استفسر عن الموضوع: “جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
Advertisements
يذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري يخدم جميع المواطنين والمقيمين في مناطق السعودية كافة من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919 – والصفحة الرسمية في تويتر @HRSD_1919 حيث يستقبل بلاغات العنف الأسري وحالات العنف الجسدي والنفسي والجنسي واللفظي والإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مركز بلاغات العنف الأسري يعلق على تعرض امرأة للتعنيف في النعيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.