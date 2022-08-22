باكستان توافق على توفير قوات أمنية لتأمين ‫كأس العالم 2022‬⁩ في قطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أكدت وزيرة الإعلام الباكستانية اليوم الاثنين إن مجلس الوزراء الباكستاني وافق على مسودة اتفاق لتوفير قوات للمساهمة في تأمين بطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر في وقت لاحق هذا العام.
وقالت الوزيرة مريم أورنجزيب لرويترز قبل زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف لقطر التي تبدأ غدا الثلثاء، إن مجلس الوزراء وافق على مسودة الاتفاق الذي سيوقع بين الدوحة وإسلام أباد.
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