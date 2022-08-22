خطوات تغيير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

كشفت منصة أبشر، اليوم، عن خطوات تغيير رقم الجوال المسجل بها، مشيرة إلى أنها تختلف حسب الحالة.

وأوضحت أن الحالة الأولى وهي التي يكون فيها “رقم الجوال القديم متاح لك ويمكنك الدخول على حسابك”، وتشمل: تسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

– اختيار معلومات المستخدم.

– إدخال المعلومات المطلوبة ورقم الجوال الجديد.

– اختيال حفظ وإدخال رمز التحقق من رقم الجوال الجديد.

أخبار قد تهمك

أما الحالة الثانية، والتي يكون فيها “رقم الجوال القديم لا يمكن استخدامه لتسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر لأنه ملغي أو مفقود”، فتشمل الخطوات التالية:

– زيارة مواقع أجهزة أبشر للخدمة الذاتية.

– اختيار “تحديث رقم الجوال” وإتمام الخطوات.

– تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر من خلال رمز التحقق على رقم الجوال الجديد.

وفي الحالة الثالثة، وإذا كان لديك رقم جوال مسجل عبر هويتك، فيمكنك زيارة موقع منصة أبشر، واختيار أيقونة “تغيير رقم الجوال”، ثم إكمال الخطوات المطلوبة.

Advertisements

Advertisements

وشددت منصة أبشر على ضرورة أن يكون رقم الجوال مسجل على الهوية، مشيرة إلى أن الخدمة متاحة لمن هم أقل من 75 عامًا.